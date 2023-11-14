Камилл Гаджиев назвал Малафеева и Шостака одними из самых крепких бойцов до 86 кг

Российский кикбоксер Александр Малафеев и чемпион Белоруссии по кикбоксингу Никита Шостак являются одними самых крепких бойцов в весовой категории до 86 кг «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом 14 ноября заявил промоутер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» Камилл Гаджиев во время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Если не брать Ислама, который подерется за чемпионский титул, то это, наверное, два самых крепких парня сегодня в 86 кг. Нам гарантирован очень ровный, равный, неуступчивый поединок», — заявил Гаджиев.

Бой между Малафеевым и Шостаком состоится 18 ноября в Сочи в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также российский боец Евгений Ганин проведет поединок с сербом Дамьяном Савановичем. Главным боем турнира станет поединок кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.

В соглавном поединке сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

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