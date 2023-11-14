ФАС обсуждает повышение штрафа банкам за нарушение закона «О рекламе»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает увеличение ответственности банков за нарушение рекламного законодательства. Об этом 14 ноября заявила заместитель руководителя ведомства Карина Таукенова в ходе выступления на Национальном рекламном форуме.

По ее словам, повышение штрафов будет нацелено на снижение закредитованности населения. В связи с этим ФАС ведет активный диалог с российскими банками, отметила Таукенова.

«Я очень надеюсь, что мы выйдем на какой-то консенсус. Выбор у нас небольшой. Либо мы оставляем дисклеймер и продолжаем всех штрафовать за это, либо мы приходим к более гармоничному решению», — пояснила она.

Таукенова добавила, что сейчас сумма штрафа варьируется от 300 тыс. до 800 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что для банков это не так много, и, возможно, эту ответственность по статье нужно будет увеличивать», — заключила замглавы службы.

В октябре вступила в силу норма закона, согласно которой банки и микрофинансовые организации обязаны в рекламных материалах раскрывать диапазон полной стоимости кредита, займа в процентах годовых. При этом такая информация должна быть прописана тем же шрифтом, что и сообщение о привлекательной процентной ставке.

Позднее в ФАС сообщили «Известиям» о начале проверки выполнения новых требований.