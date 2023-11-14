Врач назвала самые опасные для здоровья сладости

Самыми опасными для здоровья сладостями являются вафли, карамель и батончики, отметила 13 ноября врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в указанных продуктах содержится большое количество ароматизаторов, сахара, а в вафлях — трансжиров.

«Трансжиры и сахар разрушают клеточные мембраны. Происходит засахаривание белка, и он уже не может выполнять свои функции. Следовательно, сбиваются обменные процессы», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

Врач указала, что в результате страдает сердечно-сосудистая система, а также повышается уровень холестерина, из-за чего может случиться инсульт или инфаркт.

Соломатина порекомендовала заменить эти сладости на пастилу, зефир, натуральный мармелад и сорбет, добавила «Газета.Ru»

Накануне врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина перечислила продукты, помогающие отказаться от сладкого. Так, побороть эту тягу смогут цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных.

При этом Соломатина 8 ноября обратила внимание, что полный отказ от употребления сладкого может навредить здоровью и спровоцировать летальный исход. Она отметила, что головной мозг функционирует как часы благодаря поступающей в организм глюкозе, поэтому сладости и продукты с высоким гликемическим индексом нужно употреблять в умеренном объеме.