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Диетолог рассказала об опасности полного отказа от сладкого

Диетолог Соломатина: полный отказ от сладкого может привести к летальному исходу
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Фото: Global Look Press/Andy Nowack
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Полный отказ от употребления сладкого может существенно навредить здоровью и спровоцировать летальный исход. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что глюкоза, получаемая из сладостей, играет важную роль в организме человека.

«Мы не сможем долго существовать без этого элемента. Сахар улучшает восприятие информации, снабжает организм питательными веществами. Более того, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза», — передает ее слова «Вечерняя Москва».

Несмотря на то, что жизнедеятельность без сладкого невозможна, на данный момент в организм среднестатистического россиянина попадает достаточно большой объем сахара, добавила Соломатина. Она подчеркнула, что сладости и разнообразные продукты с высоким гликемическим индексом можно употреблять в умеренном объеме, а получаемую от сахара энергию быстро сжигать.

«Даже если вы боитесь поправиться, полный отказ от сладостей и сахара — глупая затея. Достаточно заняться любым видом активного спорта и своевременно сжигать полученные калории», — указала диетолог.

По словам эксперта, без необходимой спортивной нагрузки после употребления сладкого десерта глюкоза трансформируется в жир и отложится в проблемных зонах человека. Однако полностью исключить сладкое также нельзя, так как это может привести к смерти.

«Организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При длительном голодании человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка», — подытожила врач.

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26 октября врач-эндокринолог, врач-диетолог «Ниармедик» Юлия Хрулева рассказала «Известиям», что глюкоза способствует выработке в организме человека такого нейромедиатора, как дофамин. Он повышает настроение. Однако при чрезмерном употреблении сахара, продолжила врач, может повыситься толерантность, появится необходимость потреблять всё больше и больше сахара для получения аналогичного эффекта.

В то же время, согласно актуальным клиническим рекомендациям, которые она привела, употребление продуктов с добавленным сахаром нужно ограничить до 10% от суточной калорийности рациона.

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