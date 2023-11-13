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Врач перечислила помогающие отказаться от сладкого продукты

Врач Мухина: цельнозерновые каши, сыр и орехи помогут отказаться от сладкого
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Фото: REUTERS/Sonja Jordan
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Содержащие хром продукты, такие как цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных, помогают побороть тягу к сладкому. Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Нужно также замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты. Тогда будет легче отказаться от сахарозы, потому что человек не будет чувствовать себя ущемленным», — рассказала Мухина телеканалу «Москва 24».

Кроме того, диетолог посоветовала питаться пять раз в день небольшими порциями, чтобы избежать резких перепадов уровня сахара в крови и снизить тягу к сладкому.

Эксперт также сообщила, что одной из причин тяги к продуктам с высоким содержанием сахаров может быть наличие в организме паразитов, так как они требуют сладкую среду и выделяют вещества, заставляющие человека есть сладкое.

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Однако ранее, 8 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что полный отказ от употребления сладкого может существенно навредить здоровью и спровоцировать летальный исход. Так, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря поступающей в организм глюкозе, но сладости и продукты с высоким гликемическим индексом нужно употреблять в умеренном объеме, уточнила эксперт.

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