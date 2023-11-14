Путин назначил нового посла России в Камеруне

Президент РФ Владимир Путин 14 ноября подписал указ о назначении Георгия Тодуа послом РФ в Камеруне. Соответствующий документ опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

«Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Камерун», — говорится в распоряжении.

Глава государства также освободил с данного поста Анатолия Башкина, занимавшего должность посла РФ в Камеруне с 2017 года. Башкин также освобожден от должности главы дипмиссии РФ в Экваториальной Гвинее, на которую он был назначен по совместительству с 2018 года.

Тодуа имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, владеет испанским, французским, английским и грузинским языками. Он заступил на дипломатическую работу в 1990 году. Дипломат трудился в центральном аппарате МИД России и за рубежом. С декабря 2014 года по июль 2019 занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Бурунди, после чего был заместителем директора департамента Африки МИД РФ.

Ранее, 10 ноября, Путин освободил посла РФ в Пакистане Данилу Ганича от должности, новым послом назначен Альберт Хорев. До назначения Хорев занимал должность заместителя директора Второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства.