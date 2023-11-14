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Al Rabiaa показал видео с похищенной в Ираке россиянкой Елизаветой Цурковой

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Иракский телеканал Al Rabiaa 13 ноября обнародовал видеозапись с гражданкой РФ и Израиля, исследовательницей Елизаветой Цурковой, которая была похищена в Ираке в марте. Это первый ролик с женщиной с момента похищения.

На кадрах Цуркова признается, что проводила подрывную работу в пользу спецслужб Израиля и США. Являясь агентом ЦРУ и «Моссада», в 2019 году она прибыла в Сирию для налаживания контактов между еврейским государством и демократическими силами Сирии на северо-востоке страны.

Позже исследовательница приехала с подрывной миссией в Ирак, поделилась она. По ее словам, основной задачей там было «разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке».

Кроме того, Цуркова раскритиковала военные действия Израиля в секторе Газа, отметив, что израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху управляют его жена и сын. Она призвала семьи заложников палестинского движения ХАМАС убедить правительство Израиля остановить войну.

Женщина также обратилась к своей семье с просьбой добиваться ее освобождения.

При этом Al Rabiaa не раскрывает, от кого был получен видеоролик и где сейчас находится Цуркова.

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В июле стало известно, что израильтянка Елизавета Цуркова, имеющая также гражданство РФ, была похищена в Ираке сторонниками шиитского ополчения из дома в районе Каррада в Багдаде 26 марта. Журналисты со ссылкой на высокопоставленные источники в иракской службе безопасности сообщают, что похитители Цурковой были одеты в официальную форму иракской службы безопасности.

Тогда сообщалось, что девушка въехала в Ирак по российскому паспорту и сначала посетила иракский регион Курдистан, а затем отправилась в Багдад. Однако российское посольство в Багдаде сообщило изданию, что у него нет никаких сведений о Цурковой. Министр внутренних дел Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир аль-Шаммари, по данным журналистов, отказался комментировать исчезновение Цурковой, как и сотрудники иракской службы безопасности.

Впоследствии журналисты израильского издания Ynet выяснили, что заложница ― докторант кафедры политологии Принстонского университета в США. Кроме того, у Цурковой есть степень магистра истории Ближнего Востока Тель-Авивского университета и степень бакалавра в области коммуникаций и международных отношений Еврейского университета.

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