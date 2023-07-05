Израильтянка с гражданством РФ похищена в Ираке

Израильтянка Елизавета Цурков, имеющая также гражданство РФ, похищена в Ираке сторонниками шиитского ополчения. Об этом 5 июля сообщает радио КАН.

«[Цурков] похищена в Ираке. Израиль сотрудничает с Вашингтоном, чтобы добиться ее освобождения», — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

По данным израильского журнала The Cradle, Цурков была похищена из дома в районе Каррада в Багдаде 26 марта.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленные источники в иракской службе безопасности сообщают, что похитители Цурков были одеты в официальную форму иракской службы безопасности.

С этого момента о местонахождении или тех, кто может удерживать Цурков ничего неизвестно.

Журнал сообщает, что девушка въехала в Израиль по российскому паспорту и сначала посетила иракский регион Курдистан, а затем отправилась в Багдад. Однако российское посольство в Багдаде сообщило изданию, что у него нет никаких сведений о Цурков.

Министр внутренних дел Ирака генерал-лейтенант Абдулом Амиром аль-Шаммари, по данным журналистов, отказался комментировать исчезновение Цурков, как и сотрудники иракской службы безопасности.

Ранее, 30 июня, стало известно о задержании российского хоккеиста в Польше по подозрению в шпионаже. По версии следствия, спортсмен проводил разведку различных объектов в Польше и собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких провинциях.

Позже, 1 июля, адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Известиями» заявил, что считает дело против хоккеиста сфабрикованным, а обвинения в шпионаже необоснованными. Он добавил, что в настоящее время сложно сказать, сможет ли Москва вернуть его в страну или обменять. Депутат Государственной думы Мария Бутина в разговоре с «Известиями» назвала арест хоккеиста правовым беспределом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что российская сторона получит более подробные данные о задержании спортсмена.

Отмечалось, что хоккеист стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети». По информации издания Rzeczpospolita, задержанным оказался Максим С. Отмечается, мужчина находился в республике с октября 2021 года и был хоккеистом клуба высшей лиги. Как выяснили «Известия», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе» (город Сосновец). Официальных подтверждений пока не поступало, однако «Известия» смогли связаться с отцом Сергеева. Он не стал давать комментариев по ситуации, однако факт задержания не опроверг.