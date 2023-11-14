Авиация ВС РФ разгромила националистов «Азова» на краснолиманском направлении
Авиация группировки российских войск «Центр» ударила по националистам украинской группировки специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на краснолиманском направлении, сообщил 14 ноября начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По его словам, на краснолиманском направлении в районе торского участка подразделения группировки войск «Центр» огнем артиллерии отразили атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка национальной гвардии Украины», — цитирует его «РИА Новости».
Савчук добавил, что артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили два района скопления живой силы и техники ВСУ. В результате боевых действий российские военные также уничтожили украинский пикап. Всего потери противника составили около 150 военнослужащих, сообщил офицер.
12 ноября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали четыре минометных расчета ВСУ, боевую машину пехоты Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата на купянском направлении.
10 ноября Зыбинский рассказал, как военные Западной группировки российских войск отразили три атаки ВСУ на купянском направлении. По его данным, общие потери ВСУ составили 25 военнослужащих, а также противник лишился трех боевых машин пехоты, трех автомобилей и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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