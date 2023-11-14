Реклама
Прямой эфир
Спорт
Медведев обыграл Рублева на старте Итогового турнира ATP
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Мир
Экс-морпех США заявил о поражении киевских властей в конфликте с Россией
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Общество
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел технический день
Мир
Более 30 человек погибли в результате атаки по лагерю беженцев в секторе Газа
Туризм
Отели Египта в январе могут снизить цены на 20%
Культура
Церемония прощания с Ниной Садур пройдет в Центральном доме литераторов в Москве
Мир
ЦАХАЛ показала предположительный штаб ХАМАС в туннелях под больницей в Газе
Армия
Боец из казачьей бригады рассказал о потопленной украинской барже
Мир
На Украине рассказали об идее Залужного создать армию роботов
Наука и техника
«Мозг-на-чипе» для исследования лекарств появится в РФ в 2026 году
Мир
ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников при условии временного перемирия
Сюжет:

Авиация ВС РФ разгромила националистов «Азова» на краснолиманском направлении

МО: авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиация группировки российских войск «Центр» ударила по националистам украинской группировки специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) на краснолиманском направлении, сообщил 14 ноября начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, на краснолиманском направлении в районе торского участка подразделения группировки войск «Центр» огнем артиллерии отразили атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка национальной гвардии Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Савчук добавил, что артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили два района скопления живой силы и техники ВСУ. В результате боевых действий российские военные также уничтожили украинский пикап. Всего потери противника составили около 150 военнослужащих, сообщил офицер.

Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска
Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

12 ноября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали четыре минометных расчета ВСУ, боевую машину пехоты Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата на купянском направлении.

10 ноября Зыбинский рассказал, как военные Западной группировки российских войск отразили три атаки ВСУ на купянском направлении. По его данным, общие потери ВСУ составили 25 военнослужащих, а также противник лишился трех боевых машин пехоты, трех автомобилей и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023