Российские военные отразили три атаки ВСУ на купянском направлении
Военные Западной группировки российских войск отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 10 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Военнослужащие группировки отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад [украинской армии] в районах Тимковки и Синьковки», — сказал он.
Также Зыбинский добавил, что в ходе активных боевых действий с помощью авиации и артиллерии армия РФ нанесла поражающие удары по скоплениям живой силы и техники противника.
Украинская армия в результате контрбатарейной борьбы потеряла два артиллерийских орудия М-777 калибром 155 мм, две самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм и три 122-миллиметровые САУ 2С3 «Акация» в районах населенных пунктов Песчаная, Изюмская, Першетравневая, Крахмальная и урочище Кринички, отметил начальник пресс-центра группировки «Запад».
По его данным, общие потери ВСУ составили 25 военнослужащих, а также противник лишился трех боевых машин пехоты, трех автомобилей и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее, 6 ноября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказала, как разведчики ВС РФ изучают обстановку на купянском направлении с помощью беспилотников, после чего выезжают на боевое задание и наносят удары по позициям противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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