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Российские военные отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Военные Западной группировки российских войск отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 10 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Военнослужащие группировки отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад [украинской армии] в районах Тимковки и Синьковки», — сказал он.

Также Зыбинский добавил, что в ходе активных боевых действий с помощью авиации и артиллерии армия РФ нанесла поражающие удары по скоплениям живой силы и техники противника.

Украинская армия в результате контрбатарейной борьбы потеряла два артиллерийских орудия М-777 калибром 155 мм, две самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» калибром 122 мм и три 122-миллиметровые САУ 2С3 «Акация» в районах населенных пунктов Песчаная, Изюмская, Першетравневая, Крахмальная и урочище Кринички, отметил начальник пресс-центра группировки «Запад».

По его данным, общие потери ВСУ составили 25 военнослужащих, а также противник лишился трех боевых машин пехоты, трех автомобилей и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Ранее, 6 ноября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказала, как разведчики ВС РФ изучают обстановку на купянском направлении с помощью беспилотников, после чего выезжают на боевое задание и наносят удары по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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