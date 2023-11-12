Военнослужащие Западной группировки российских войск ликвидировали четыре минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевую машину пехоты (БМП) Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на купянском направлении. Об этом 12 ноября сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащими группировки уничтожены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровая буксируемая гаубица Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки», — сказал он.

Зыбинский подчеркнул, что в общей сложности противник потерял до 50 военнослужащих. Кроме того, согласно его данным, экипажи самолетов оперативно-тактической авиации ракетно-бомбовыми ударами поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Также он сообщил, что расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) было уничтожено скопление живой силы 32-й механизированной бригады украинской армии в районе Загоруйковки.

Накануне в Минобороны показали, как военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по поражению артиллерии ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, а также по уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на купянском направлении.

Ранее, 10 ноября, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военные Западной группировки российских войск отразили три атаки ВСУ на купянском направлении. По его данным, общие потери ВСУ составили 25 военнослужащих, а также противник лишился трех боевых машин пехоты, трех автомобилей и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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