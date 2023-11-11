Артиллеристы САУ «Акация» уничтожили замаскированные укрепления ВСУ

Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по поражению артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушению оборонительных сооружений, а также по уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на купянском направлении. Минобороны России 11 ноября опубликовало кадры боевой работы артиллеристов Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На купянском направлении разведчики соединения ЗВО вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, а затем передали координаты для дальнейшего уничтожения. Разведка ведется как визуально, так и с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Координаты новых целей артиллеристы получают от командира батареи, который постоянно взаимодействует с подразделениями разведки, находящимися на линии боевого соприкосновения.



Расчетами САУ огонь ведется на различных дальностях. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, например, в лесополосах, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

«Вот она, САУ 2С3 «Акация», 152-миллиметровый калибр. Чаще всего работаем ежедневно, поражаем живую силу, бронетехнику, опорные пункты противника. <…> За Россию, за Родину. Работаем в интересах нашей Родины, страны. Выполняем от себя зависящие задачи, которые на нас возложили. То есть я свою выполняю как заряжающий орудия, обеспечиваю бесперебойность и скорострельность. Тот тип снаряда, который нужен согласно задаче, я именно этот снаряд заряжаю, максимально быстро стараюсь. Также занимаюсь обслуживанием орудия, чтоб оно не подводило в те моменты, когда мы работаем», — рассказал заряжающий САУ «Акация» с позывным Фотограф.

Артиллеристы ЗВО поддерживают пехотные подразделения на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы. Они слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военные Западной группировки российских войск отразили три атаки ВСУ на купянском направлении. По его данным, общие потери ВСУ составили 25 военнослужащих, а также противник лишился трех боевых машин пехоты, трех автомобилей и двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее, 6 ноября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказала, как разведчики ВС РФ изучают обстановку на купянском направлении с помощью беспилотников, после чего выезжают на боевое задание и наносят удары по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».