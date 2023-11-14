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В Нью-Йорке эксклюзивный Ferrari 250 GTO ушел с молотка за рекордные $51,7 млн

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Фото: Sotheby's
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Гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO кузовного ателье Scaglietti 1962 года выпуска по итогам аукциона Sotheby's в Нью-Йорке ушел с молотка за рекордные $51,7 млн. Об этом 13 ноября сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

Этот Ferrari ― единственный в своем роде 250 GTO 1962 года выпуска, который принимал участие в спортивном заезде «24 часа Ле-Мана» более 60 лет назад, однако машине не удалось завершить 24-часовую гонку из-за перегрева силовой установки. Несмотря на это, автомобиль финишировал первым в своем классе на дистанции 1 тыс. км в другом заезде, который прошел на немецком треке Нюрбургринг.

Изначально этот автомобиль оснащался четырехлитровым двигателем компоновки V12 ― это единственная гоночная модификация GTO, которая получила такой мотор. Впоследствии силовую установку заменили на стандартный трехлитровый агрегат.

В 1985 году автомобиль попал в Соединенные Штаты и находился в руках одного владельца до этого года. Последние 38 лет этот 250 GTO ездил по мировым автошоу и выставкам винтажных машин.

Вместе с автомобилем новый владелец, чье имя не раскрывается, получил оригинальную документацию для подготовки машины к гонкам на Нюрбургринге и Ле-Мане, что значительно увеличило стоимость лота благодаря подтвержденной исторической ценности.

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В мае на вторичном рынке в США появился легендарный суперкар Lamborghini Countach LP500S 1982 года выпуска за $695 тыс. Автомобиль, который присутствовал на автосалоне 1982 года в Женеве, стал одним из первых пяти экземпляров версии LP500S с увеличенным до 4,8 л мотором V12 — об этом говорит редчайший шильдик 5S.

Экземпляр обрел своего первого владельца в Италии, который вскоре перевез суперкар в Германию, а затем в США. Уже здесь, в Соединенных Штатах, в 1985 году эксклюзивный Countach LP500S приобрел гитарист популярной в 1980-е глэм-метал-группы Quiet Riot Карлос Кавазо.

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