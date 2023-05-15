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Редчайший суперкар Lamborghini выставили на продажу

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Фото: Driver Source
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Легендарный суперкар Lamborghini Countach LP500S 1982 года выставлен на продажу в США за $695 тыс. (55,3 млн рублей по актуальному курсу). Объявление о продаже появилось в воскресенье, 14 мая, на портале Driver Source.

Автомобиль, который присутствовал на автосалоне 1982 года в Женеве, стал одним из первых пяти экземпляров версии LP500S с увеличенным до 4,8 л мотором V12 — об этом говорит редчайший шильдик 5S.

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Экземпляр обрел своего первого владельца в Италии, который вскоре перевез суперкар в Германию, а затем в США. Уже здесь, в Соединенных Штатах, в 1985 году эксклюзивный Countach LP500S приобрел гитарист популярной в 1980-е глэм-метал-группы Quiet Riot Карлос Кавазо.

В 2000 году Lamborghini с отметкой 66 198 км на одометре оказался в автосервисе Franco’s European Sports Cars в Калифорнии, где суперкар провел 21 год ― до тех пор, пока не скончался владелец станции техобслуживания. Теперь забытый более чем на два десятилетия суперкар вновь ищет нового хозяина.

Объявление гласит, что автомобиль практически полностью аутентичен за исключением системы впрыска топлива: карбюраторы Weber пришлось заменить, чтобы Countach можно было зарегистрировать в США. Винтажный суперкар продается с набором оригинальных инструментов и документов. Кроме того, в комплекте Lamborghini есть даже оригинальная рекламная брошюра, на обложке которой изображен именно этот автомобиль.

9 мая компания Porsche анонсировала 718 Spyder RS — финальную версию младшего семейства спорткаров Porsche с ДВС, вскоре он станет полностью электрическим. Одновременно это самый быстрый и мощный родстер модели 718.

Он оснащен уже знакомым по купе 911 GT3 6-цилиндровым двигателем объемом 4 л, мощностью 500 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 718 Spyder RS ― 308 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 с. Автомобиль будет поставляться с 7-ступенчатым роботом. Это последняя версия модели 718.

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