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Porsche представила последний родстер с бензиновым двигателем

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Фото: Porsche
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Компания Porsche анонсировала 718 Spyder RS, последнюю модификацию этой модели, оснащенную двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом во вторник, 9 мая, сообщила пресс-служба немецкой марки.

718 Spyder RS — последняя версия младшего семейства спорткаров Porsche с ДВС, вскоре он станет полностью электрическим. Одновременно это самый быстрый и мощный родстер модели 718.

Он оснащен уже знакомым по купе 911 GT3 6-цилиндровым двигателем объемом 4 л, мощностью 500 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 718 Spyder RS ― 308 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 с. Автомобиль будет поставляться с 7-ступенчатым роботом. Это последняя версия модели 718.

Porsche позиционирует родстер в одной линейке с заряженным купе 718 Cayman GT4 RS. Новинка оборудована аэродинамическим обвесом, а подвеска Spyder отличается чуть более мягкими настройками. Также Porsche в качестве опции предлагает оснастить кабриолет патрубками выхлопной системы, взятыми от трекового Porsche 935 2018 года. Кроме того, 718 Spyder RS легче на 40 кг стандартной версии родстера и весит 1 410 кг.

Автомобиль уже доступен для предзаказа, цена на него начинается от 151 215 евро (≈12 640 000 рублей). Porsche 718 Spyder RS предстанет перед публикой уже в июле, когда будет проходить фестиваль скорости в Гудвуде (Goodwood Festival of Speed), первые владельцы из Европы получат свои автомобили к концу этого года, а в Соединенные Штаты родстер придет весной 2024 года. В дальнейшем модель

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30 января в Россию по системе параллельного импорта вернулся спортивный кроссовер Lamborghini Urus. Автомобиль с бензиновым двигателем объемом 4 л и мощностью 650 лошадиных сил разгоняется за 3,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 305 км/ч. Машина оборудована передними и задними парктрониками, функцией запуска двигателя с кнопки, круиз-контролем. Сиденья автомобиля оснащены функцией подогрева и массажа.

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