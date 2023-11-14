ФАС запросила 10 федеральных торговых сетей по ценам на яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным органам собрать данные для проведения анализа обоснованности установления компаниями-производителями яиц оптово-отпускных цен, сообщили «Известиям» в ведомстве.
«Работа в данном направлении уже ведется в регионах. Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении сведений о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на куриные яйца», — пояснили в антимонопольном органе.
Поручение провести работу в этом направлении антимонопольной службе было дано первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым.
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