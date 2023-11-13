Политолог оценил слова Маска о возможной гражданской войне в Европе

До гражданской войны в Европе еще далеко. Таким образом 13 ноября политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» прокомментировал заявление американского миллиардера Илона Маска, который в очередной раз указал на вероятность начала в европейском регионе гражданского конфликта.

«Я думаю, что до гражданской войны в Европе еще далеко, потому что даже с учетом большого количества мигрантов внутри Старого Света их число пока еще не превышает количество тех европейцев, которые годами проживают на указанных территориях, но однозначно Илон Маск улавливает момент в своем комментарии, свидетельствующий об изменении политического ландшафта стран европейского континента», — считает Мезюхо.

По его мнению, актуализация палестино-израильского противостояния является явным подтверждением мысли о возможной гражданской войне в Евросоюзе (ЕС).

Мезюхо также считает, что Маск может несколько гиперболизировать текущую ситуацию, однако, по мнению политолога, предприниматель мыслит в правильном направлении.

Маск ранее в этот день предположил, что Европа движется к гражданской войне. Таким образом он прокомментировал кадры предполагаемого столкновения британских националистов с мигрантами в Лондоне, которые опубликовала радиостанция RadioGenoa в своем Telegram-канале.

Аналогичные заявления по проблеме с мигрантами на территории ЕС предприниматель делал и ранее. В конце октября он таким же образом прокомментировал в X ролик с сожжением женщиной-мигрантом французского флага.