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Маск повторно заявил о возможности гражданской войны в Европе

Илон Маск еще раз заявил о движении Европы к гражданской войне из-за мигрантов
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз заявил о вероятности начала в Европе гражданской войны. Такое мнение он выразил 13 ноября в социальной сети X (бывш. Twitter) в ответ на кадры предполагаемого столкновения британских националистов с мигрантами в Лондоне.

Опубликованное популярной страницей RadioGenoa видео, на котором запечатлена массовая драка на фоне входа в лондонское метро, сопровождалось также обвинением в адрес политиков Евросоюза (ЕС) в создании хаоса.

«Похоже, что Европа движется к гражданской войне», — написал Маск в комментарии к ролику.

Аналогичные заявления по проблеме с мигрантами на территории ЕС предприниматель делал и ранее. К примеру, в конце октября он таким же образом прокомментировал в X ролик с сожжением женщиной-мигрантом французского флага.

Еще ранее, 11 октября, Маск также заявил, что ЕС может ждать гражданская война из-за миграционной политики. Таким образом он прокомментировал ситуацию с беженцами в Европе.

В начале октября генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказалась вступать в конфликт с Маском из-за его критики в адрес ФРГ по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье. До этого, в конце сентября, бизнесмен поспорил в социальной сети X с МИД Германии о разумности оказания властями ФРГ помощи неправительственным организациям (НПО), спасающим мигрантов в Средиземном море.

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