Эксперт назвал главную особенность российского истребителя Checkmate

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что малозаметность является главной особенностью легкого российского истребителя пятого поколения Checkmate, который готовятся производить в России.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 13 ноября, он отметил, что у России есть тяжелый истребитель пятого поколения — Су-57, а теперь будет и легкий однодвигательный.

«Это продолжение линейки легендарных МиГ. <…> Он будет малозаметным с хорошими характеристиками по маневренности и по скорости», — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что у истребителя Checkmate нет аналогов в мире.

Ранее 13 ноября в госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow-2023 сообщили, что в России начали подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.

Проект был представлен в 2021 году. После презентации был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, пишет RT. В проект были внесены изменения, были скорректированы сроки первого вылета, отмечает телеканал «Звезда». В настоящее время конструкторская документация уже передана на завод-изготовитель, пишет НСН. Как уточняет сайт kp.ru, Checkmate может одновременно поражать до шести целей.

Отмечается, что легкий тактический самолет Checkmate («Шах и мат») — это российский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения, который разрабатывается как экспортный проект.

В июне прошлого года замруководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов раскрыл смысл «шахматного» названия истребителя Су-75 Checkmate. По его словам, если представить воздушный бой в виде партии в шахматы, то это судно играет роль неброского, но порой незаменимого коня, отмечает Life.ru.