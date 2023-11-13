В Москве пройдет Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 3.0»

В Москве пройдет третий Международный шахматный турнир «Шахматные звезды 3.0», который состоится с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники».

Всего за несколько лет турнир «Шахматные звезды» стал одним из самых грандиозных и успешных международных соревнований по шахматам. Турнир продолжает активно развиваться, в третий раз собирая на одной площадке блестящих мировых шахматистов и предоставляя возможность заявить о себе начинающим спортсменам.

В новом турнире примут участие 10 выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно.

Сергей Карякин — один из самых титулованных шахматистов современности. Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель кубка мира (2012). Двукратный чемпион мира в составе сборной России (2013 и 2019). Первый шахматист, который четырежды выходил в полуфинал Кубка мира.

Теймур Раджабов — один из сильнейших шахматистов мира. Полуфиналист Чемпионата мира 2004 года. Трехкратный чемпион Европы (2009, 2013, 2017) командного чемпионата в составе сборной Азербайджана. Обладатель Кубка мира 2019 года.

Александр Грищук — известный российский шахматист, гроссмейстер ФИДЕ. Трехкратный победитель мировых первенств по блицу, двукратный триумфатор шахматных олимпиад, чемпион России. Четырёхкратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2005, 2010, 2013 и 2019). Заслуженный мастер спорта России.

Франсиско Вальехо — испанский гроссмейстер, пятикратный чемпион Испании. Добился гроссмейстерского титула в возрасте 16 лет и 9 месяцев. Чемпион мира среди юниоров. Выиграл Ciudad de Leon Masters, одержав победу над чемпионом мира Веселином Топаловым.

Владислав Артемьев — один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, победитель командного чемпионата мира в составе команды России, Чемпион Европы (2019), победитель первенства России и высшей лиги чемпионата России. Победитель первого международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022». Победитель международного Кубка ВЭФ по шахматам во Владивостоке. Победитель Суперфинала чемпионата России по шахматам (2023).

Евгений Томашевский — российский шахматист, гроссмейстер. Чемпион Европы. Двукратный чемпион России. Победитель командного чемпионата мира и Европы в составе команды России. Заслуженный мастер спорта России.

Инаркиев Эрнесто — российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы. Входит в 50 лучших шахматистов мира по рейтингу ФИДЕ. 31-е место по быстрым шахматам.

Раунак Садхвани — шестнадцатилетний индийский шахматист, гроссмейстер. Серебряный призер всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Индии. Чемпион мира по рапиду среди юниоров 2023.

Александра Горячкина — российская шахматистка, гроссмейстер, вице-чемпионка мира по шахматам, двукратная чемпионка мира в составе сборной России, трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной России, трехкратная победительница женского суперфинала России. Победительница Кубка Мира ФИДЕ среди женщин (2023), претендентка на звание чемпионки мира 2024 года.

Екатерина Лагно — российская шахматистка, гроссмейстер. Двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, вице-чемпионка Европы по блицу, претендентка на звание чемпионки мира 2024 года.

Главный судья турнира — Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступит Сергей Шипов. Детские партии прокомментирует Мария Фоминых.

Торжественное открытие турнира состоится 13 декабря. С 14 декабря начнутся соревнования спортсменов. Зрители смогут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, БСА «Лужники», или следить за шахматными партиями онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

12 ноября стартует первый этап отборочного турнира «Шахматные звезды. Дети». Впервые отборочные пройдут онлайн: талантливые дети из разных регионов страны получат уникальную возможность принять участие в престижных соревнованиях федерального уровня.

Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин — блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки. Помимо детских турниров будут организованы открытые мастер-классы от гроссмейстеров.

Торжественное закрытие турнира состоится 19 декабря.