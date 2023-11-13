Генерал ВСУ рассказал об активном применении дронов «Ланцет» ВС РФ

Российские войска очень активно и массово применяют дроны «Ланцет» и с их помощью уничтожают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 ноября заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Противник активно и очень массово применяет дроны. «Ланцеты» непосредственно уничтожают нашу технику», — сказал он.

Кривонос также добавил, что на некоторых участках фронта у ВСУ значительно снизилась активность артиллерии из-за ограниченного количества боеприпасов. Кроме того, украинская армия испытывает проблемы и с мобилизационными ресурсами, отметил он.

Ранее, 11 ноября, журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал примером успеха российских конструкторов барражирующий боеприпас «Ланцет» из-за его способности определять цель самостоятельно.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 9 ноября объяснил, почему Вооруженные силы Украины боятся российского дрона «Ланцет». По его мнению, страх у украинских солдат вызывает особенность аппарата, которая выражается в повышенных маневренных и ударных возможностях. Матвийчук также подчеркнул, что Киев не может сбивать дрон, который предназначен для поражения наземной техники и других целей на глубине тактической зоны, где самое большое скопление техники и вооружения.

В сентябре индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб» будет кратно увеличен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.