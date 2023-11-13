Как ребенку получить освобождение от физкультуры в 2023 году — что нужно знать

Далеко не все дети любят заниматься физкультурой в школе. Одним сложно даются упражнения, другие не считают этот предмет важным. Однако в некоторых случаях высокая физическая активность ребенку противопоказана, и тогда ему необходимо получить медотвод или, как его часто называют, освобождение от физкультуры. О том, как это сделать, читайте в материале «Известий».

Можно ли получить освобождение от физкультуры в 2023 году

Медотводом или освобождением называют медицинский документ, который дает учащемуся возможность не участвовать в физической активности на уроке или отказаться от выполнения отдельных видов упражнений. Получить его могут дети, которые перенесли вирусное или бактериальное заболевание, травму, операцию и т.д. Для этого они должны оформить справку, в которой указывается диагноз и срок освобождения.

Стоит иметь в виду, что медотвод может выдать только лечащий врач, у школьного медработника такого права нет. Если учащийся вдруг почувствовал себя плохо во время занятий, он может обратиться в школьный медкабинет. Специалист проведет осмотр, свяжется с родителями, чтобы они забрали ребенка, при необходимости вызовет скорую или даст направление к педиатру. В таком случае школьник может единоразово пропустить физкультуру и другие уроки, однако документ об освобождении всё равно придется получать в поликлинике.

Девочки, страдающие от болезненных менструаций, также имеют право на медотвод. Соответствующую справку им может выдать гинеколог.

Срок освобождения определяется индивидуально в зависимости от диагноза ребенка. При простуде медотвод обычно дается на 10-14 дней. В случае более серьезных заболеваний или травм, например, ветрянки, бронхита или растяжения, могут освободить от нагрузок на месяц. Операция, пневмония, туберкулез, бронхит, перелом, черепно-мозговая травма и другие тяжелые заболевания — повод снизить физическую активность на срок от трех месяцев до года. Тем не менее, окончательное решение принимает лечащий врач.

Какие есть группы здоровья на физкультуре в 2023 году

Если у ребенка есть хронические заболевания или врожденные дефекты, он имеет право на снижение нагрузки во время физкультуры или обучение по индивидуальной программе. Так, в зависимости от группы здоровья, которую устанавливают во время ежегодного медосмотра, школьника определяют в одну из медицинских групп: основную, подготовительную, специальную «А» или специальную «Б».

В основную группу попадают дети без серьезных проблем со здоровьем. Они допускаются к выполнению всех упражнений и сдают зачеты по общим нормативам.

К подготовительной группе относят школьников с ослабленным здоровьем и тех, чьи хронические заболевания находятся в стойкой ремиссии. Таким ребятам рекомендуются дозированные физические нагрузки. Они также не должны выполнять упражнения, которые могут им навредить, например, прыжки или плавание.

К ученикам из специальной группы «А» относят детей с хроническими и врожденными заболеваниями, которые не прогрессируют со временем. Они могут выполнять только несложные упражнения. Например, заменить бег на пешую прогулку.

В специальную группу «Б» попадают учащиеся с тяжелыми заболеваниями. Им рекомендуется вместо школьных занятий посещать лечебную физкультуру или индивидуальные тренировки под руководством специалиста.

Медицинскую группу и группу здоровья необходимо подтверждать ежегодно на школьном медосмотре. Во время него ребенка могут попросить выполнить функциональный тест — простое физическое упражнение, которое покажет его уровень координации, гибкости и мышечной силы.

Как получить освобождение от физкультуры в 2023 году

Получить освобождение от физкультуры или сменить медицинскую группу можно только по решению врача. Для этого необходимо пройти осмотр и оформить справку справку. Форма этого документа будет зависеть от диагноза и срока освобождения.

Справка о временной нетрудоспособности по форме 095/у выдается после непродолжительной болезни, например, ОРВИ. Она дает ребенку медотвод на срок до 14 дней.

Если требуется освобождение на три недели или месяц, больной получает выписку из медицинской карты по форме 027/у. В случае, когда на восстановление требуется больше времени, необходимо заключение врачебной комиссии. На основе истории болезни, результатов анализов и дополнительных осмотров специалисты могут дать ребенку медотвод на срок до 12 месяцев.

Как пройти аттестацию с освобождением от физкультуры в 2023 году

Само по себе наличие медотвода не освобождает от посещения занятий. Это также касается детей из подготовительных и специальных медицинских групп. Справка дает возможность не выполнять физические упражнения, однако программа включает в себя и теоретическую часть, которую ребенок должен освоить. Кроме того, во время урока администрация школы несет ответственность за безопасность учащихся, поэтому они должны находиться под присмотром педагога.

Форму аттестации для школьников с освобождением устанавливает учитель. Чаще всего учащиеся с медотводом получают оценки за письменные контрольные, рефераты и сообщения. Их также могут привлечь к судейству и подсчету очков в командных играх, составлению девизов, рисованию плакатов и т.д.

Ранее «Известия» рассказали, как проходит медосмотр перед первым классом и каких специалистов нужно посетить с ребенком.