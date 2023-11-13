Какие документы нужно оформить новорожденному ребенку в 2023 году

Новорожденный ребенок — тоже гражданин России, и у него есть права. Но чтобы начать ими пользоваться, например, получать пособия и различные госуслуги, родители должны оформить малышу пакет документов, а также зарегистрировать по месту жительства. Как и в какие сроки это нужно сделать в 2023 году, рассказывают «Известия».

Документы для новорожденного в 2023 году — свидетельство о рождении

Самый важный документ, который необходимо сделать в первую очередь, — свидетельство о рождении. Без этого документа невозможно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС), зарегистрировать ребенка по месту жительства, получить материнский капитал, приобрести билет на поезд или самолет.

Свидетельство — в электронном или бумажном виде — оформляется в течение первого месяца жизни на основании справки о рождении из роддома. На этом этапе родителям уже нужно определиться с именем малыша и его фамилией, если у супругов она разная.

Получить свидетельство может любой из родителей в территориальном управлении ЗАГС. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о заключении брака и справку о рождении. В загс необходимо явиться лично либо подать заявление на оформление свидетельства через портал «Госуслуги», выбрав подходящие дату и время. Документы потребуются те же.

Свидетельство о рождении выдают бесплатно в день обращения. В некоторых регионах его можно получить сразу в роддоме.

Документы для новорожденного в 2023 году — медицинский полис

С первых дней жизни новорожденному положено медицинское обслуживание. Для получения бесплатных медицинских услуг у него должен быть свой полис ОМС. Оформить его можно только при наличии свидетельства о рождении в страховой компании, через «Госуслуги» или в МФЦ. Он также может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

Несмотря на то что в течение 30 дней малыш может обслуживаться по полису матери, затягивать с получением документа не стоит. Лучше сделать полис сразу же после того, как основной документ окажется на руках.

Документы для новорожденного в 2023 году — свидетельство о регистрации (форма № 8)

Как и другие граждане, ребенок должен быть где-то прописан (ст. 20 ГК РФ). Поэтому еще один обязательный документ, который нужно оформить сразу после рождения, — свидетельство о регистрации по месту жительства. Документ представляет собой листок формата А5, где записан адрес проживания новорожденного. Если родители зарегистрированы по разным адресам, выбрать можно любой из них. Но лучше тот, где находится поликлиника, к которой планируется прикрепить ребенка.

Вопрос с регистрацией необходимо решить в течение недели после получения свидетельства о рождении. Иначе предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей. Обратиться можно напрямую в МВД, МФЦ или воспользоваться «Госуслугами». Нужно будет представить заявление, паспорт и свидетельство о рождении.

Оформление документа обычно занимает не больше недели. Получив свидетельство о прописке и полис ОМС, можно уже прикреплять ребенка к поликлинике и ставить на очередь в детский сад.

Документы для новорожденного в 2023 году — СНИЛС

Если семья рассчитывает на льготы и пособия от государства, то также понадобится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Без него выплаты на ребенка не производятся. Этот документ оформляется в МФЦ или Социальном фонде России (СФР) по месту жительства.

Как правило, номер лицевого счета присваивается автоматически на основе информации, полученной из загса. Узнать СНИЛС ребенка можно в своем личном кабинете на «Госуслугах» либо обратившись в ближайшее отделение СФР.

Документы для новорожденного в 2023 году — какие еще нужны

Помимо обязательных документов есть еще ряд документов, которые родители могут оформить в МФЦ или же на сайте «Госуслуги» на свое усмотрение. К ним относятся отметка о гражданстве новорожденного в свидетельстве о рождении, запись о ребенке в паспорте одного или обоих родителей, ИНН, заграничный паспорт и другие. Все они делаются на основании заявления при предъявлении паспорта законного представителя и свидетельства о рождении.

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