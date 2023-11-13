На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты

На «Госуслугах» появятся необходимые для студентов документы, такие как электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие бумаги, подтверждающие обучаемость. Соответствующий проект постановления правительства Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов в понедельник, 13 ноября.

Такие нововведения будут в пользовании студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспирантов и ординаторов, добавляет ведомство. С помощью электронных документов студент сможет попасть на территорию учебного заведения, купить билеты на поезд дальнего следования, электричку со скидкой, а также оформить проездной на городской транспорт.

У обучающихся также будет возможность отслеживать свою успеваемость. Предполагается, что электронный студенческий билет станет доступным уже в 2024 году, указали в министерстве.

«Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами», — отмечает Минцифры в Telegram-канале.

Ранее, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Введение в стране цифрового паспорта позволит использовать смартфон вместо обычного бумажного документа в ряде случаев. С помощью него, например, можно будет получить цифровые права, цифровые полисы общего медицинского страхования (ОМС), карты болельщика и многое другое.

Инициативу о введении в России цифрового паспорта российский лидер одобрил в феврале на совещании с членами кабмина РФ. Он отметил тогда, что такие цифровые сервисы в высшей степени востребованы в России в настоящее время и нужно просто ускорить их внедрение.

В начале января пресс-служба Минцифры сообщила, что на «Госуслугах» появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не потребуется. Как уточнили в Минцифры, для получения полиса нужна только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». После подачи заявки документ будет готов в течение одного рабочего дня.