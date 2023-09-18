Путин подписал указ о цифровом паспорте

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, подписал указ о цифровом паспорте. Документ под названием «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий» опубликован на официальном портале правовой информации.

Введение в стране цифрового паспорта позволит использовать смартфон вместо обычного бумажного документа в ряде случаев. С помощью него, например, можно будет получить цифровые права, цифровые полисы общего медицинского страхования (ОМС), карты болельщика и многое другое.

Инициативу о введении в России цифрового паспорта российский лидер одобрил в феврале на совещании с членами кабмина РФ. Он отметил тогда, что такие цифровые сервисы в высшей степени востребованы в России в настоящее время и нужно просто ускорить их внедрение.

На совещании глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил о технологии, которая в большинстве случаев даст возможность использовать смартфон или другой гаджет вместо оригинала паспорта в некоторых бытовых случаях. С того времени началась разработка проекта указа.

В начале января пресс-служба Минцифры сообщила, что на «Госуслугах» появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не потребуется. Как уточнили в Минцифры, для получения полиса нужна только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». После подачи заявки документ будет готов в течение одного рабочего дня. Точно так же можно оформить полис ребенку.

С 1 января в России начали использовать трудовые книжки нового образца. Теперь у документов появится цифровая альтернатива, а в форму бланка внесены коррективы. Меняются и требования к хранению и ведению документа. Изменения носят технический характер. Контроль над заменой документов будет осуществлять Минцифры. Электронные трудовые книжки были введены с 2020 года указом президента РФ.