В России начали действовать трудовые книжки нового образца

С 1 января в России начали использовать трудовые книжки нового образца. В силу вступило июльское постановление главы правительства Михаила Мишустина.

Теперь у документов появится цифровая альтернатива, а в форму бланка внесены коррективы. Меняются и требования к хранению и ведению документа. Изменения носят технический характер.

Тем не менее прежние трудовые книжки остаются в ходу, как и вкладыши старого образца.

Контроль над заменой документов будет осуществлять Минцифры. Также в задачи ведомства будет входить обеспечение работодателей трудовыми книжками нового образца.

При этом в марте 2022 года вступил в силу еще один нормативный акт, который позволяет россиянам объединить в индивидуальный лицевой счет все сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Таким образом граждане получили возможность не потерять стаж при переходе на электронные трудовые книжки.

Электронные трудовые книжки были введены с 2020 года указом президента РФ Владимира Путина.

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