В Кремле прокомментировали заявление Шольца о готовности к диалогу с Путиным

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с лидерами других стран, однако переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вряд ли будут результативными из-за игнорирования интересов РФ. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что российский лидер открыт к переговорам на высшем уровне и выступает за то, чтобы они проводились ради результата, а «не просто ради самого процесса». Однако с Германией результативный диалог вряд ли возможен, так как ФРГ не готова учитывать интересы России.

«В настоящий момент, конечно, судя по заявлениям представителей федеративной республики, пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов все-таки склоняется в пользу хоть какого-то учета интересов Российской Федерации», — добавил Песков.

Однако он подчеркнул, что с течением времени позиция целого ряда государств может трансформироваться, и Москва это видит.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Шольца, сделанное им накануне, 12 ноября, в интервью газете Heilbronner Stimme. В частности, канцлер ФРГ сообщил, что он готов продолжать диалог с российским лидером.

3 ноября телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.