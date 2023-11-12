Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 12 ноября в интервью газете Heilbronner Stimme

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал Шольц.

При этом, по его словам, для переговоров между Украиной и Россией требуется отвод российских войск, к чему, по мнению Шольца, Путин не готов.

3 ноября телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.