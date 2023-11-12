Реклама
Прямой эфир
Мир
Пять военнослужащих США погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем
Мир
Генсек ООН призвал палестинскую администрацию принять управление Газой
Мир
Руководство Палестины не будет эвакуироваться из-за конфликта с Израилем
Спорт
«Динамо» победило «Оренбург» в 15-м туре РПЛ
Мир
Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир
Мир
Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе
Мир
В США заявили о недопустимости боевых действий в районе больниц в Газе
Мир
ХАМАС остановило переговоры из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа»
Мир
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Спорт
Фигуристка Валиева стала четвертой на Гран-при России в Казани
Мир
Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ раскрыл численность украинской армии
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Культура
Сайт Большого театра не работал во время старта продаж билетов на «Щелкунчик»

Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

0
Фото: Global Look Press/Jutta Prechtel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 12 ноября в интервью газете Heilbronner Stimme

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал Шольц.

При этом, по его словам, для переговоров между Украиной и Россией требуется отвод российских войск, к чему, по мнению Шольца, Путин не готов.

Лишай оружия: в ФРГ исключили передачу Киеву Taurus до конца года
Почему Германия до сих пор не решилась на отправку своих крылатых ракет

3 ноября телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023