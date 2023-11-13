Политолог предрек выход из президентской гонки США еще нескольких республиканцев

Кандидаты от республиканской партии США будут постепенно выходить из президентской гонки, так как ни у кого, кроме бывшего президента США Дональда Трампа, нет реальных шансов победить на праймериз. Об этом 13 ноября в беседе с «Известиями» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Тим Скотт сообщил в эфире телеканала Fox News, что приостанавливает участие в предвыборной гонке в США.

«У него [Тима Скотта] были очень низкие рейтинги — 2-3%, шансов на победу у него не было. Тим Скотт какое-то время пытался апеллировать к Трампу и, возможно, надеялся на то, что он станет кандидатом вице-президента к Трампу, но, судя по всему, с этим тоже он пролетел, поэтому вышел из гонки», — объяснил Дудаков.

По словам американиста, остальные кандидаты от республиканской партии также постепенно будут выходить из президентской гонки.

«Остальные кандидаты тоже будут постепенно выходить, учитывая, что ни у кого, кроме Трампа, нет реальных шансов победить на праймериз. Я думаю, что Никки Хейли (экс-постпред США при ООН), Крис Кристи (экс-губернатор штата Нью-Джерси) и Аса Хатчинсон (бывший губернатор штата Арканзас) — 3 кандидата, которые следующие пойдут на вылет на республиканских праймериз. У [губернатора штата Флорида] Рона Десантиса еще более менее рейтинги — в районе 15%, но и он вряд ли победит на праймериз», — отметил политолог.

Как добавил Дудаков, Трамп остается абсолютным лидером, в его рейтинге больше 60%, что говорит о том, что он очевидно идет к победе на республиканских праймериз, которые определят, кто будет баллотироваться от партии в президенты США в 2024 году.

Ранее, 5 ноября, опрос среди 3662 избирателей в период с 22 октября по 3 ноября, который провело издание The New York Times показал, что Дональд Трамп опережает по уровню поддержки избирателей действующего лидера США Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания). Байден опережает Трампа только в штате Висконсин.

Издание отметило, что перечисленные штаты сыграют ключевую роль в исходе американских президентских выборов, поскольку там традиционно сконцентрировано большое количество сомневающихся в кандидатах избирателей. Из-за этого в этих шести регионах проблематично спрогнозировать, какая партия окажется лидирующей.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.