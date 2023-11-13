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У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге из-за поддержки Палестины

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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В ходе выступления шведской экоактивистки Греты Тунберг в Амстердаме попытались отнять микрофон из-за ее пропалестинской позиции, сообщила 12 ноября Daily Mail.

Как отмечается, Тунберг пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде.

После чего к экоактивистке подошел мужчина, который забрал у нее микрофон и сказал, что «пришел на климатический митинг, а не слушать про политику». После инцидента мужчину увела охрана.

Тунберг призвала митингующих к спокойствию и обозначила свою позицию, указав, что палестинские территории оккупированы Израилем.

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Ранее, 22 октября, газета Jerusalem Post сообщила, что министерство образования Израиля исключит упоминания о Грете Тунберг из учебной программы после ее поддержки палестинского движения ХАМАС. Как отмечается, данная позиция лишает ее права быть образцом для подражания в области образования и морали.

До этого, 20 октября, Тунберг обвинили в антисемитизме за фотографию с плюшевым осьминогом. В ее руках был плакат с текстом о поддержке сектора Газа, а плюшевый осьминог находился за спиной.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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