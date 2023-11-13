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ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

ВС РФ уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка в Соколовке Запорожской области
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Фото: соцсети
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Российские военные уничтожили танкиста Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Гацанюка, сообщила Рада города Погребище Винницкой области в Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он получил смертельное ранение в Запорожской области 8 ноября. Как отмечает Telegram-канал «Первый Харьковский», военный был ликвидирован в селе Соколовка, ему было 39 лет.

Гацанюку было присвоено звание «Лучший танкист ВСУ». При этом он часто появлялся в телеэфирах, утверждая, что Киев уже близок к победе в конфликте.

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Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на запорожском направлении российские силы за последние 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. По его словам, почти все они были уничтожены с помощью «Ланцетов» и дронов-камикадзе.

Тогда же он отметил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. Балицкий указал на то, что план украинских военных прорваться сквозь российскую оборону и перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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