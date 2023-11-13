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На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна

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Фото: Global Look Press/DAVIDE ANASTASI
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На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна через его юго-восточный кратер. Об этом 12 ноября сообщила газета La Sicilia со ссылкой на данные специалистов Национального института геофизики и вулканологии в обсерватории Этна в Катании.

Отмечается, эруптивная колонна (фонтан лавы) поднялась на высоту около 4,5 км над уровнем моря. В газете добавили, что выброс пепла попадает на предгорные деревни севернее вулкана.

Издание подчеркнуло, что нынешняя фаза извержения вулкана Этна никак не повлияет на работу международного аэропорта Катании Фонтанаросса.

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Об извержении вулкана Этна сообщалось и ранее, 10 июля. Столб пепла из юго-восточного кратера поднялся на несколько сотен метров над Сицилией. Извержение длилось около двух минут.

Кроме того, 11 ноября стало известно, что в Исландии начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Отмечалось, что сейчас это не является экстренной эвакуацией. Вероятность извержения вулкана в ближайшем будущем сейсмологи считают значительной.

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