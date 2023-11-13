На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна через его юго-восточный кратер. Об этом 12 ноября сообщила газета La Sicilia со ссылкой на данные специалистов Национального института геофизики и вулканологии в обсерватории Этна в Катании.

Отмечается, эруптивная колонна (фонтан лавы) поднялась на высоту около 4,5 км над уровнем моря. В газете добавили, что выброс пепла попадает на предгорные деревни севернее вулкана.

Издание подчеркнуло, что нынешняя фаза извержения вулкана Этна никак не повлияет на работу международного аэропорта Катании Фонтанаросса.

Об извержении вулкана Этна сообщалось и ранее, 10 июля. Столб пепла из юго-восточного кратера поднялся на несколько сотен метров над Сицилией. Извержение длилось около двух минут.

Кроме того, 11 ноября стало известно, что в Исландии начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Отмечалось, что сейчас это не является экстренной эвакуацией. Вероятность извержения вулкана в ближайшем будущем сейсмологи считают значительной.