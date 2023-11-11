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Исландия ввела режим ЧП из-за вероятности извержения вулкана

Метеоуправление Исландии: введен режим ЧП из-за опасения извержения вулкана
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Фото: Global Look Press/finn Huwald
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В Исландии начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом 11 ноября сообщает исландское метеорологическое управление.

«В свете такого исхода начальник полиции Судурнеса в сотрудничестве с органами гражданской защиты принял решение эвакуировать город Гриндавик. Сейчас действует чрезвычайный уровень гражданской защиты. Это не экстренная эвакуация. Жителям Гриндавика рекомендуется действовать осторожно», — говорится в сообщении на сайте управления.

По последним данным ведомства, магма распространяется от Стора-Скогсфелла на севере до Гриндавика на юге, где она идет под морем.

Отмечается, что к этому моменту невозможно точно определить, может ли магма выйти на поверхность и где это произойдет. Пока специалисты собирают дополнительные данные для расчета моделей, которые дадут более точную картину. При этом вероятность извержения вулкана в ближайшем будущем сейсмологи считают значительной.

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Национальное метеорологическое управление Исландии 10 июля сообщало, что в 30 км к юго-западу от исландской столицы Рейкьявик началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Лава извергалась на полуострове Рейкьянес рядом с холмом Литли-Хрутур.

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