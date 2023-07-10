Извержение вулкана началось в Исландии

В 30 км к юго-западу от исландской столицы Рейкьявик началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Лава извергается на полуострове Рейкьянес рядом с холмом Литли-Хрутур, отметили в ведомстве на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным местной радиостанции RÚV, полиция блокирует основные маршруты в направлении извержения. У вулкана три трещины, самая длинная из которых составляет около 200–300 м. Согласно прогнозам ученых, извержение распространится и каналы сольются.

Вулкан уже извергался в 2021 и 2022 годах. Предыдущая его активность, по словам вулканолога Торвальда Линклейтера, была небольшая, компактного размера. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находится несколько горно-вулканических систем.

Ранее, 23 июня, в провинции острова Восточная Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Активность была зафиксирована 12 раз. Извержения охарактеризовали по третьему уровню опасности, почти самому высокому.