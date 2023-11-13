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Эксперты назвали недостатки системы ухода за нуждающимися в помощи инвалидами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России слабо развита система выявления людей, которые нуждаются в уходе, полагает директор центра помощи пожилым и бездомным людям «Дом друзей» Лана Журкина.

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«Лечебные учреждения не всегда передают информацию в центры социального обслуживания о том, что имеются люди, которые нуждаются в уходе, нет четкого регламента межведомственного взаимодействия», — сказала она «Известиям».

Директор НКО привела в пример случаи, когда людей после выписки из больницы, где они лечились после инфаркта или инсульта, привозят домой и оставляют в беспомощном состоянии, хотя такой человек не в состоянии обслуживать себя сам.

«Социальная служба имеет рассинхрон со службой здравоохранения. В Москве сейчас только появляются социальные координаторы в больницах, а в регионах такого нет», — указала эксперт

Об этом также заявили эксперты Государственного университета управления в своем докладе для Госдумы, который есть в распоряжении «Известий». Они отметили, что России необходимы согласование и координация систем здравоохранения и социального обслуживания с потребностями пожилых людей, разработка систем и технологий долгосрочной помощи, совершенствование измерения и мониторинга процессов здорового старения.

Согласно докладу, среди лиц старше трудоспособного населения в России более 8 млн. нуждаются в получении социальных услуг, из них 6,4% — на дому. И из этих 6% более 60% уже полностью прикованы к постели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дорого внимание: почему пожилым тяжело получить постоянный уход соцслужб

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