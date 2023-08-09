Барьерный гриф: дворы новостроек оборудуют для реабилитации инвалидов

Застройщикам придется закладывать возможности для реабилитации инвалидов еще при проектировании жилых домов и дворов, сообщили «Известиям» в Минстрое. Ведомство намерено включить в свод правил для развития безбарьерной среды новое понятие — «реабилитационный потенциал придомовой территории». Кроме того, изменятся требования к разворотным площадкам внутри и вне зданий, размещению отопительных приборов и счетчиков ЖКХ — чтобы ими могли легко пользоваться инвалиды-колясочники. Многие действующие решения для маломобильных граждан морально устарели и требуют обновления, подтвердили эксперты. Новые требования приведут к удорожанию работ девелоперов, но оно будет незначительным.

Доступная и безопасная

В России в ближайшее время изменится свод правил для развития безбарьерной среды — застройщики уже на стадии проектирования домов и дворов должны будут закладывать возможности для реабилитации инвалидов. Обновления правил разработал Минстрой совместно с Федеральным центром нормирования и стандартизации (ФАЦ «ФЦС»), сообщили «Известиям» в ведомстве.

— Актуализация документов направлена на создание доступной, комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья, — сказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

Планируется изменить требования к проектированию новостроек, социального жилья, общежитий, гостиниц, домов отдыха, пансионатов, семейных детских домов, а также жилых помещений в составе общественных зданий. В документ предлагается включить понятие «реабилитационный потенциал придомовой территории» и необходимые требования в этой части, рассказали в ведомстве.

Также Минстрой разработал обновления к требованиям организации рабочих мест для маломобильных граждан.

По словам директора ФАУ «ФЦС» Андрея Копытина, в проект включат требования к оборудованию систем оповещения, двусторонней связи и вызова экстренной помощи на рабочих местах при ЧС и иных нештатных ситуациях.

— Изменения подготовлены с учетом дифференциации потребностей незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих, а также людей с особенностями ментального развития, – сказал он. — Такие системы позволяют повысить безопасность и своевременно реагировать при необходимости.

Свод правил также уточнит требования к параметрам разворотных площадок внутри зданий и на их территории для людей, пользующихся креслом-коляской, размещения отопительных приборов и счетчиков ЖКХ.

— Сегодня около 11 млн россиян имеют инвалидность разной степени, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Их поддержка — одна из ключевых задач, к выполнению которой необходимо относиться с максимальным вниманием. Любая инициатива, способная помочь людям с ограниченными возможностями, заслуживает рассмотрения и реализации.

Создание новых возможностей для реабилитации людей с инвалидностью — закономерная логика в развитии девелоперского продукта, отметила заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова. Работа по его улучшению идет на нескольких основных направлениях, и одно из них — это как раз размещение во дворах домов дополнительных элементов для комфортного пребывания маломобильных граждан, сказала она.

— Создание дополнительных элементов для людей с ограниченными возможностями приведет к некоторому удорожанию работ девелоперов, но оно не будет значительным, — сказала Элина Ханнанова. — А конкретная польза для людей будет настолько значимой, что ее сложно оценить в финансовом плане.

По мнению Сергея Колунова, мера не должна повлиять на стоимость новостроек: сейчас регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки людям с ограниченными возможностями. Также они смогут субсидировать затраты застройщиков, полагает депутат.

Доступная среда

Среди решений для развития безбарьерной среды могут быть специальные уличные тренажеры, игровые площадки, объекты дополнительной инфраструктуры на первых этажах, а также создание условий для более мобильного передвижения на придомовой территории, считает Элина Ханнанова.

По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, в первую очередь важна доступность всей придомовой среды.

— Людям с ограниченными возможностями должно быть комфортно и безопасно пользоваться всей инфраструктурой двора, а для этого необходимо устранить все барьеры, как на придомовой территории, так и на маршруте от двора до квартиры. Спортивные площадки также должны учитывать потребности и возможности людей с ограниченными возможностями в занятии спортом, — заявил он.

Многие использующиеся сегодня решения для маломобильных граждан уже морально устарели и требуют обновления, сказал партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

— Есть и случаи, когда прямое механистическое выполнение предписанных нормативов может сделать среду удобной лишь для одной группы, но не слишком комфортной для других пользователей, — отметил он. — Актуализация решений с учетом современных строительных технологий позволит создавать гармоничную среду для различных групп.

Глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева добавила, что в целом можно выделить три больших группы людей с ограниченными возможностями и требования к созданию комфортной среды для них. Речь идет о тех, кто передвигается на колясках, людях со зрительными заболеваниями, а также о глухонемых, пояснила она. Выделение таких параметров автоматически позволит организовать доступность и для других категорий жителей.

— Так, элементы доступной среды для маломобильных людей на колясках будут полезны для молодых мам или просто человека с велосипедом, — пояснила архитектор. — Работая в таком ключе, получается достигнуть эффекта перекрестной доступности для всех категорий населения.

Доступность общественных пространств для людей с ограниченными возможностями — одно из ключевых условий для их качественной социализации, добавила она. Если все указанные возможности будут четко прописаны в обновленном своде правил, это значительно упростит работу по созданию единой безопасной среды в городах, считает Мария Николаева.