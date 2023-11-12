Пять военнослужащих США погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем

В результате крушения военного самолета в Средиземном море погибли пять американских военнослужащих, находящихся на борту. Об этом 12 ноября сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

«Во время регулярной дозаправки в воздухе в рамках боевой подготовки военный самолет США с пятью военнослужащими на борту столкнулся с технической неисправностью и упал в Средиземное море. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли», — привела заявление ведомства журналистка Хиба Наср в X (бывш. Twitter).

Также отмечается, что поисковая операция началась сразу после катастрофы. В ней приняли участие дислоцированные в том же районе военные самолеты и корабли США.

Накануне стало известно, что 10 ноября самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря. Тогда Европейское командование Вооруженных сил США не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа.