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В ОКР исключили влияние на дело Валиевой из-за переноса слушаний CAS

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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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На допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой не должен оказать влияние перенос слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом 12 ноября заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Верю ли я в положительное решение? Как человек я всегда верю в идеалы и справедливость. Но большой вопрос, получим ли мы эту справедливость в решении CAS. Вторые слушания? Думаю, что это связано с объемом, не думаю, что это каким-либо образом повлияет», — сказал он журналистам на выставке-форуме «Россия».

Поздняков отметил, что сейчас доверия к CAS нет, но российская сторона должна пройти весь доступный в такой ситуации юридический путь.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено.

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В ходе следствия CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе спортсменку поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что она совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.

Валиевой грозит аннулирование результатов личных и командных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине, что приведет к потере сборной России золотых медалей в командном турнире.

Помимо этого, в начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось.

Первоначально разбирательство по делу Валиевой с участием РУСАДА, WADA и ISU должно было пройти с 26 по 28 сентября в Лозанне. Валиева попросила восстановить ее золотую медаль чемпионата России 2022 года и не аннулировать другие результаты, так как совершенное ею нарушение правил не было преднамеренным.

10 ноября CAS сообщил, что вынесет итоговое решение по Валиевой до конца января 2024 года.

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