Лавров указал на тщетные попытки ЕС вытолкнуть РФ из Центральной Азии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье, 12 ноября, заявил, что Европейскому союзу (ЕС) не удастся вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья <…> Мы здесь исторически, и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

8 ноября в МИД РФ заявили о мерах защиты связей России с Центральной Азией от действий Запада. Директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник указал, что западные страны пытаются склонить на свою сторону близких партнеров. По словам дипломата, санкционные меры лишь отравляют атмосферу доверия по всему миру, а также дестабилизируют рынки энергоносителей и продовольствия.

Ранее, 4 ноября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о составлении 12-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, он будет включать новые запреты на экспорт и импорт, которые будут касаться ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

17 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что центральноазиатские страны осознают, что разрыв связей с Россией будет иметь гораздо более тяжелые последствия, чем санкции Запада. Она также выразила надежду, что государства Центральной Азии осознают, что ущерб от искусственного разрыва связей с РФ западная сторона «компенсировать не сможет и не пожелает».

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.