Пушков указал на уничтожение Рамасвами настроенной против РФ Хейли на дебатах
Кандидат в президенты США политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично уничтожил своего оппонента Никки Хейли, которая является сторонником антироссийской риторики. Об этом в субботу, 11 ноября, заявил сенатор Алексей Пушков.
«[Рамасвами] размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что в ответ та «затравленно молчала».
По мнению сенатора, Рамасвами является для американцев примером яркого и нестандартного политика. Он добавил, что бизнесмен разительно отличается от большинства представителей американского истеблишмента.
Ранее, 8 ноября, Рамасвами заявил, что Украина не является демократическим государством, поскольку правительство страны запретило 11 оппозиционных партий и произвела объединение СМИ «в одну недемократичную сеть».
До этого, 7 ноября, политик сообщил, что проведет в Майами митинг против третьей мировой войны. Рамасвами считает, что Вашингтону нужно стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, что предусматривает переход русскоговорящих регионов в состав России и отказ от вступления Киева в НАТО.