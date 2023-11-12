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Белый дом отверг проект финансирования работы правительства США без помощи Киеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 11 ноября заявила, что план продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный спикером палаты представителей конгресса республиканцем Майком Джонсоном, является несерьезным и ведет к приостановке его работы (шатдауну).

«Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и (ведет к. — Ред) очередным шатдаунам, точка», — приводится ее заявление на сайте Белого дома.

Как отметила Жан-Пьер, республиканцы в палате представителей «тратят драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий».

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17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней. 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Соединенных Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу в связи с принятием решения о финансировании правительства.

26 октября палата представителей США с четвертой попытки избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Позже он заявил, что в первую очередь намерен вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля, не упомянув при этом возможность обсуждения нижней палатой законодательных мер с целью выделения дополнительных средств Украине. В тот же день Джонсон заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Киеву.

Американист, историк Владимир Можегов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что избрание Джонсона новым спикером палаты представителей США может повлиять на помощь Украине. Он отметил, что Джонсон является консерватором и выступает за поддержку традиционных ценностей. Кроме того, по словам историка, новый спикер нижней палаты конгресса США — сторонник бывшего американского президента Дональда Трампа.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 26 октября сказал, что украинский президент Владимир Зеленский лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи стране в связи с избранием на пост спикера американской палаты представителей Джонсона.

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