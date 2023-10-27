Майк Джонсон призвал Белый дом отчитаться о потраченных на Украину средствах

Американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Украины, заявил 26 октября спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News.

Комментируя запрос Белого дома к конгрессу на дополнительные бюджетные ассигнования на новый финансовый год, в частности, на оказание помощи Украине и Израилю, спикер призвал разделить эти пакеты помощи.

«Сегодня я сказал представителям Белого дома, что, по общему мнению республиканцев, нам необходимо разделить эти вопросы», — отметил Джонсон.

Белый дом не доводил до конгресса информацию о конечной цели США в украинском конфликте, добавил спикер.

«У нас есть опасения <...>. На нас [конгрессе] лежит ответственность за управление финансами американского народа. Мы должны убедиться, что Белый дом ответственно расходует эти доллары», — сказал он.

Ранее в этот день Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженным силам Украины (ВСУ) за время работы президента США Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Кроме того, 26 октября Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее.

До этого, 20 октября, Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Из указанной суммы Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нового витка палестино-израильского конфликта. Кроме того, американский лидер обратился к конгрессу с просьбой выделить $10 млрд на гуманитарную помощь палестинскому населению.

25 октября палата представителей США с четвертой попытки избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Позже он заявил, что в первую очередь намерен вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля, не упомянув при этом возможность обсуждения нижней палатой законодательных мер с целью выделения дополнительных средств Украине.