Пресс-служба «Ленфильма» объяснила выброшенные на улицу рукописи партитур

Студия «Ленфильм» будет разбираться с ситуацией, когда на улицу были выброшены рукописи нотных партий к фильмам. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба.

«Нотный архив киностудии был закрыт в начале 2000-х, и на территории студии таких документов уже давно никто не видел. Но мы активно наводим порядок и делаем ремонт в помещениях, в которых годами, а где-то и десятками лет никого не было. Поэтому ценные находки возможны. Судьбу каждой определят эксперты. С данной ситуацией мы сейчас разбираемся», — заявили на студии.

Ранее прохожие обнаружили на улице в Санкт-Петербурге разбросанные папки с написанными от руки нотами. В одной из них хранились партитуры Владимира Дашкевича к сериалу «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Нотный архив лежал на помойке под проливным дождем.

Ранее, 2 ноября, в Краснодаре на придомовой свалке были обнаружены копии документов, содержащие персональные данные, а также атрибутика банка «Уралсиб». Среди бумаг были ксерокопии паспортов, заявлений, анкет и прочих документов. В банке сообщили, что найденные на свалке документы уже вывезены и уничтожены.