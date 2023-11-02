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В соцсетях сообщили о найденных на свалке в Краснодаре документах клиентов банка

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Фото: Telegram/Типичный Краснодар
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В Краснодаре в ночь на 2 ноября на придомовой свалке были обнаружены копии документов, содержащие персональные данные, а также атрибутика банка «Уралсиб», сообщают пользователи социальных сетей.

По предварительной информации, инцидент произошел на Ангарской улице. На свалке были найдены ксерокопии паспортов, заявлений, анкет и прочих документов, уточняют местные жители.

Предположительно, в ночь на 1 ноября, на свалку был привезен офисный и строительный мусор из отделения «Уралсиба» на Красной улице.

В банке, в свою очередь, сообщили 2 ноября, что найденные на свалке документы уже вывезены и уничтожены.

«Проводится расследование, в том числе и в отношении подрядчика, с которым был заключен договор на утилизацию документов», — приводит заявление пресс-службы банка Telegram-канал «Типичный Краснодар».

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В августа 2022 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области в мусорку были выброшены документы с персональными данными. Инцидент произошел возле дома 18 по улице 50 лет Комсомола, местные жители обнаружили в мусорке копии паспортов с фотографиями их владельцев и данными СНИЛС.

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