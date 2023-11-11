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В Луганске простились с погибшим при подрыве автомобиля депутатом Филипоненко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Церемония прощания с депутатом парламента Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаилом Филипоненко прошла 11 ноября в Луганске. Кадры с места публикуют «Известия».

Проститься с погибшим пришли его родные, близкие и боевые товарищи. Из желающих проститься с офицером на улице выстроилась целая очередь. Церемония проходила во Дворце культуры имени Ленина.

Соболезнования родственникам Филипоненко выразил пришедший на прощание глава ЛНР Леонид Пасечник.

Филипоненко погиб утром 8 ноября. Причиной стал взрыв неустановленного взрывного устройства под днищем автомобиля. В результате произошедшего возбудили уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Позднее украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко. Также в ведомстве добавили, что операция была совершена совместно с движением сопротивления.

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