В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко

В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своем Telegram-канале.

«<...> в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал он.

Депутат отметил, что в феврале 2022 года на Филипоненко уже было совершено покушение. Возле здания представительства ЛНР в СЦКК взорвали его машину, пострадал водитель, добавил он.

Кроме того, в Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентр Z» указали, что в машине депутата сработало взрывное устройство, в результате чего он получил не совместимое с жизнью ранение.

Источник «Известий» подтвердил гибель Филипоненко.