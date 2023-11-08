СК возбудил уголовное дело после гибели депутата Филипоненко в Луганске

После взрыва автомобиля депутата Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко в Луганске возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)», — говорится в сообщении СК.

Проводится осмотр автомобиля и места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.

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