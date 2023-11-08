Украинская разведка подтвердила причастность к убийству депутата ЛНР
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство депутата Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко. Об этом в среду, 8 ноября, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«8 ноября 2023 в 08:40 в результате взрыва автомобиля был ликвидирован так называемый депутат так называемого Верховного совета ЛНР от российской партии ЛДПР Филипоненко Михаил Юрьевич», ― говорится в публикации.
Также в ведомстве добавили, что операция была совершена совместно с движением сопротивления.
Филипоненко погиб утром 8 ноября. Причиной гибели депутата стал взрыв неустановленного взрывного устройства под днищем автомобиля.
В результате произошедшего возбудили уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Отмечается, что назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.