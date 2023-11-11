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Политолог заявил о преддефолтном состоянии США после понижения рейтинга Moody’s

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Понижение кредитного рейтинга США со стороны агентства Moody’s говорит о преддефлотном состоянии американской экономики. Об этом 11 ноября заявил «Известиям» политолог Игорь Никулин.

«Рейтинг понизился из-за огромного внешнего долга США, который составляет уже $33 трлн и растет со скоростью $2 млн в минуту. Для США всё труднее обслуживать такой гигантский внешний долг. США сейчас в преддефолтном состоянии, потому что раскол в американском обществе происходит по вопросам помощи Украины и миграции», — сказал он.

Эксперт рассказал, что республиканцы в Конгрессе США всячески настаивают на том, чтобы помощь Украине прекратить за ненадобностью и бесперспективностью, но демократы продолжают настаивать на ней и увязывать помощь Украине с Израилем.

«Плюс, конечно, негативные тенденции в мировой экономике, которые в значительной мере вызваны санкционной политикой США в отношении России, Китая и других стран. Если ни к какому консенсусу не придут, то рейтинг не повысится», — сказал Никулин.

По его словам, США испортили отношения с Китаем, который стал первой экономикой мира и крупнейшим кредитором США, владея более 19% американского госдолга.

«Также сказывается стойкая неспособность президента Джо Байдена руководить страной, которая может привести к его импичменту. Думаю, сейчас начнется отток кредиторов, которые вкладывают деньги в американскую экономику. Доходность этих бумаг уже становится отрицательной из-за инфляции. Доллар — уже не обеспеченная ничем бумага», — заявил политолог.

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Ранее сообщалось, что агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного, а также подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Ааа».

В ответ на это замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что в администрации не согласны с прогнозом рейтинга Moody's. Он заявил, что «американская экономика остается сильной».

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