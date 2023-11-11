Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

Эксперты международного рейтингового агентства Moody's Investors Service снизили прогноз рейтинга США. Об этом стало известно в пятницу, 11 ноября.

Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного, а также подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Ааа», отметили в агентстве.

Это произошло из-за того, что в США возросли риски снижения бюджетной устойчивости, которые теперь уже не могут быть компенсированы кредитными преимуществами.

В США на постоянной основе повышаются процентные ставки, но политика в сфере снижения государственных расходов остается неизменной, поэтому в агентстве и прогнозируют большой дефицит американского бюджета.

Ранее, 25 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что угроза эскалации конфликта на Ближнем Востоке на другие страны региона и возможные последствия для мировой экономики стала обсуждаться всё более активно.

До этого, в марте, Moody’s Investors Service снизило оценку всей банковской системы США со стабильной до негативной. Отмечалось, что прогноз изменился, чтобы отразить динамичное ухудшение операционной среды после оттока депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY.